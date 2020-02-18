Нефть дешевеет на сохраняющихся опасениях влияния коронавируса

Стоимость нефти снижается во вторник утром на фоне сохраняющихся опасений, связанных с распространением коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,13% — до 57,02 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,76%, до 51,92 доллара за баррель.

По последним данным, число зараженных новым коронавирусом в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек.

Старший рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что восстановление цен на сырье начнется со второго квартала. "Слишком рано говорить, что опасения на рынке нефти развеялись", — отметил аналитик.

На этом фоне инвесторы ожидают, какие меры примет ОПЕК+ для стабилизации рынка. Техкомитет экспертов ОПЕК+ обсуждал этот вопрос на внеплановом заседании в начале февраля, по итогам которого рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца года и углубить его до конца второго квартала. По данным агентства Блумберг, эксперты ОПЕК+ рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки.

Теперь дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+ должна быть определена на встречах альянса в Вене 5-6 марта.