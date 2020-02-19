Азербайджан увеличит долю ВИЭ в производстве электроэнергии

БАКУ/Trend/ - В настоящее время общая мощность энергосистемы Азербайджана составляет 7,144 тысяч мегаватт, из которых на долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) приходится 17 процентов.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Новруз Гулиев.

По его словам, доля возобновляемых источников энергии в фактическом производстве электроэнергии в Азербайджане составляет 8,2 процента, включая мощности крупных гидроэлектростанций.

"Мы должны увеличить использование возобновляемых источников энергии, чем внесем вклад в экологическую и энергетическую безопасность, поскольку эти источники не оказывают негативного влияния на окружающую среду. Также необходимо установить больше новых станций, чем на данный момент серьезно занимается министерство энергетики", - отметил он.

Напомним, что девятого января текущего года состоялась церемония подписания исполнительных контрактов между министерством энергетики Азербайджана и компаниями ACWA Power и Masdar по реализации пилотных проектов по возобновляемой энергии. С азербайджанской стороны соглашения подписали министр энергетики Парвиз Шахбазов, председатель правления компании ACWA Power Мухаммед Абунайян и исполнительный директор компании "Масдар" Мухаммед Камиль Аль Рамахи.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)