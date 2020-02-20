SOCAR и STP создали совместное предприятие (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - SOCAR и Сумгайытский парк технологий (STP) подписали соглашение о создании совместного предприятия SOCAR-STP, сообщает Trend со ссылкой на Госнефтекомпанию.

Новое СП будет управлять производством завода тяжелых кранов и большой мастерской механического оборудования региона СНГ.

Договор о создании СП SOCAR-STP подписали генеральный директор STP Эмин Мамедов и вице-президент SOCAR по разработке месторождений Яшар Лятифов.

Основной деятельностью СП будет обслуживание и ремонтные работы тяжелых кранов, фонтанной арматуры, APS (Advanced Parts Solution), бурового оборудования, завершение скважин.

Присутствующий на церемонии подписания президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев отметил, что новое предприятие создает условия для симбиоза инженерной и машиностроительной сфер. Основными приоритетами компании является также охрана здоровья и окружающей среды, безопасность труда.

Напомним, что 10 декабря 2019 года в рамках мероприятия Energy Forward SOCAR и STP подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству, в продолжение которого было создано вышеупомянутое СП.

Напомним, что Сумгайытский парк технологий входит в структуру компании Azenco, которая занимается строительством объектов в сфере энергетики. Площадь парка составляет 250 гектаров. Создание Сумгайытского парка технологий направлено на реализацию крупных инфраструктурных проектов в промышленном секторе Азербайджана.

На территории STP функционирует 14 предприятий и 18 производственных площадок.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)