Глава МИД Франции: Энергетика является важной сферой сотрудничества с Азербайджаном

БАКУ/ Trend/ - Энергетика является важной сферой сотрудничества между Францией и Азербайджаном, сказал Trend министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Я считаю, что потенциал торговли между нашими странами не полностью реализован, и мы должны работать над увеличением объемов экспорта и импорта Франции и Азербайджана. В 2019 году двусторонний товарооборот составил 750 миллионов евро, из которых 600 миллионов приходится на импорт нефти. Необходимо улучшить наш торговый баланс путем дальнейшего развития сотрудничества в ряде секторов, в которых французские компании предлагают реальную добавленную стоимость для Азербайджана", - сказал он.

В связи с этим Жан-Ив Ле Дриан выделил такие сферы, как энергетика (разработка новых нефтегазовых месторождений), а также проекты в области возобновляемой энергии.

"У вашего министерства энергетики амбициозные планы по строительству новых ветряных и солнечных электростанций. Я разочарован тем, что французские компании не были отобраны для пилотных проектов, несмотря на то, что они являются мировыми лидерами в этой области. Но я уверен, что в ближайшее время будет сделано больше. Сельское хозяйство и окружающая среда также являются секторами, в которых наш опыт может помочь укрепить экономические отношения. Как я уже сказал, энергетика является важной областью для сотрудничества. Французская компания Total присутствует на рынке Азербайджана и скоро сможет участвовать в экспорте газа из страны. Мы надеемся на подписание новых соглашений", - добавил министр.

Говоря об итогах сотрудничества между Азербайджаном и Францией в прошлом году, Жан-Ив Ле Дриан отметил, что 2019 год был плодотворным для двусторонних экономических отношений.

"Наше посольство организовало визит важной бизнес-делегации Medef (крупнейшая организация бизнес-сообщества Франции) во главе с президентом Жоффруа Ру де Безье. Делегация состояла из 43 крупных и средних французских компаний. Они встретились с высокопоставленными членами правительства страны и приняли участие во франко-азербайджанском бизнес-форуме с Azpromo. Не менее важно то, что прошлым летом министр финансов и экономики Франции Бруно Ле Мейр встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министрами в Баку и обсудил ряд вопросов, касающихся нашего экономического партнерства, охватывающих пять приоритетных секторов: окружающую среду, транспорт, энергетику, безопасность и финансы. Действительно, очень активный год, за которым, я надеюсь, последует реализация многих двусторонних проектов", - сказал он.

Что касается нового соглашения о партнерстве, которое обсуждается между Европейским союзом и Азербайджаном, Жан-Ив Ле Дриан отметил, что Франция и Азербайджан выиграют от подписания соглашения о партнерстве.

Он выразил надежду, что соглашение скоро будет подписано.

"Заключение соглашения о торговле станет важным элементом на пути развития торговли и инвестиций между нашими странами. В этом я уверен и надеюсь на быстрое решение", - сказал он.

Французский министр также коснулся нагорно-карабахского конфликта.

"По этому вопросу я хотел бы напомнить о совместном заявлении министров иностранных дел Армении и Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 30 января 2020 года, в котором сопредседатели особо отметили необходимость креативности и духа компромисса для достижения справедливого и прочного мира", - заключил он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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