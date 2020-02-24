Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:17 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года.
Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,4% - до $52,12 за баррель.
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