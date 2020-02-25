Азербайджан имеет огромные перспективы для развития сектора возобновляемых источников энергии

БАКУ/Trend/ - Благодаря своим благоприятным природно-климатическим условиям, Азербайджан обладает достаточным потенциалом развития альтернативной энергетики. Но проблема в том, что данный потенциал пока не используется в полной мере.

Об этом сообщил Trend начальник отдела экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде, комментируя перспективы развития альтернативных источников энергии в Азербайджане.

По его словам, потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане превышает 25,3 тысячи мегаватт, что позволит вырабатывать 62,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.

В последние годы Азербайджан все активнее развивает возобновляемые источники энергии (ВИЭ), что намного безопаснее традиционных углеводородов. Солнце и ветер экологически безвредны и не расходуются в процессе использования. Наша страна имеет большой потенциал для развития альтернативной энергетики.

Как отметил Саттарзаде, большая часть потенциала страны в этой сфере приходится на энергию Солнца, и этот потенциал оценивается на уровне 23 040 мегаватт. На энергию ветра приходится 3000 мегаватт, биомассы - 380 мегаватт, геотермальную энергию - 800 мегаватт, а оставшиеся 520 мегаватт - на потенциал малых гидроэлектростанций.

"Большое количество проектов осуществилось до 2020 года, но начиная с текущего года, проекты по развитию альтернативной энергетики будут реализоваться с большей активностью. Ожидаются большие государственные вложения в проекты по выработке альтернативной энергии, так как государство придает большое значение этой отрасли", - сказал Расим Саттарзаде.

Саттарзаде подчеркнул, что гидроэнергия в настоящее время является наиболее важным источником возобновляемой энергии в Азербайджане. Большинство мест для строительства гидроэлектростанций уже используются. Количество плотин и водохранилищ, которые можно построить на реке, ограничено. Энергия, отбираемая электростанцией у реки, уже не может использоваться ниже по течению. Если на реке построить слишком много электростанций, неминуемы экономические конфликты, связанные с распределением энергии.

Возобновляемые источники энергии в Азербайджане - совокупность неисчерпаемых источников энергии, использующихся в Азербайджане. Возобновляемые источники энергии важны для Азербайджана, однако отсутствует практика использования каких-либо возобновляемых источников энергии, кроме гидроэнергетики. Одним из альтернативных источников энергии является энергия ветра. Это также выгодно из-за стоимости, экологической чистоты и её возобновляемых свойств по сравнению с другими альтернативными источниками энергии.

(Автор:Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)