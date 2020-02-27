Министр энергетики Азербайджана встретился с советником заместителя госсекретаря США (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял делегацию во главе с советником заместителя госсекретаря США по энергетической политике Куртом Доннелли, которая находится с визитом в Баку для участия на шестом собрании министров в рамках Консультационного совета "Южного газового коридора" (ЮГК).

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство, Парвиз Шахбазов высоко оценил поддержку США в подведении проекта ЮГК к завершающей стадии.

"Благодарю за поддержку США, оказываемую как "Южному газовому коридору", так и другим региональным и глобальным энергетическим проектам, реализуемым по инициативе Азербайджана. Это сотрудничество на высоком уровне позволило форсировать развитие ЮГК, который будет полностью готов осенью 2020 года", - сказал Шахбазов.

Министр поделился своими мнениями в связи с показателями развития по всем сегментам ЮГК, перспективам его расширения и развития газовых ресурсов страны.

Советник заместителя госсекретаря США по энергетической политике Курт Доннелли высоко оценил роль "Южного газового коридора", который объединяет множество стран и компаний, в обеспечении энергетической безопасности. Он также поздравил Азербайджан с реализацией столь крупного проекта.

На встрече обсуждены расширение ЮГК до Балканов, проект İAP и другие потенциальные возможности.

В ходе встречи также были отмечены работы, проведенные в Азербайджане в последнее время в направлении развития альтернативной энергетики: "Сотрудничество с Департаментом по энергетике США будет крайне эффективным".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)