Еврокомиссия: Есть возможность изучения путей финансирования проекта IAP

БАКУ/Trend/ - Европейская комиссия признает важность Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP) для регионального газового рынка, в частности, Хорватии, Албании, Черногории, Боснии и Герцеговины, сказали Trend в Еврокомиссии.

"В качестве подтверждения актуальности IAP для региона, Еврокомиссия присвоила ему статус "Проекта взаимного интереса" (PMI) в категории инфраструктурных проектов, которые приносят пользу одной или нескольким договаривающимся сторонам Энергетического сообщества (страны Западных Балкан, Украина, Молдова, Грузия) и одному или нескольким государствам-членам, не имеющим статус PMI", - сказали в организации.

Как отметили в организации, учитывая статус PMI, есть возможность изучения путей финансирования проекта IAP Еврокомиссией в рамках конкретных программ.

Отметим, что Ионическо-Адриатический трубопровод может быть подключен к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) для транспортировки газа во многие страны Юго-Восточной Европы.

Трубопровод протяженностью 516 километров пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии.

Пропускная способность трубопровода составит пять миллиардов кубических метров газа в год.

ТАР уже подписал меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с разработчиками этого проекта, в частности, с компаниями Plinacro (Хорватия), BH-Gas (Босния и Герцеговина), GeoplinPlinovodi (Словения), а также с правительствами Черногории и Албании.

Создана рабочая группа ТАР и IAP, которая регулярно проводит встречи с целью синхронизации сроков реализации обоих проектов и согласования технических вопросов соединения.

В частности, Хорватия ожидает получить примерно 2,5 миллиарда кубометров газа в год через Ионическо-Адриатический трубопровод.

Албания, Босния, Хорватия и Черногория планируют завершить работы по определению предварительного дизайна IAP, предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Юго-Восточную Европу, к сентябрю 2020 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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