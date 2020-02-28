В Азербайджане климат благоприятный как для солнечной, так и для ветровой энергетики - российский ученый

БАКУ/Trend/ - Азербайджан – страна с благоприятным климатом как для солнечной, так и для ветровой энергетики.

Об этом сказал Trend эксперт Института опережающих исследований им. Е.Л. Шифферса Мирон Боргулев.

Он отметил, что солнечный климат благотворно влияет на развитие как сельского хозяйства, так и солнечной энергетики: «Ветровая энергетика также является перспективной на побережье и в прибрежных водах. В этих районах стабильный ветер, достаточно сильный, чтобы сделать ветровую энергетику экономически оправданной и надёжной, но при этом не слишком сильный, как, например, в Арктике. Целевая доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергетике на уровне 30% достаточно реалистична – это предел, дальше которого начинаются сложности с балансировкой электросетей, которую становится невозможно осуществить без дорогостоящих накопителей электроэнергии».

На вопрос, можно ли ветровые электростанции установить в Каспийском море, эксперт сказал, что не видит для этого препятствий, чтобы устанавливать ветропарки на том дне, которое выдерживает нефтедобывающие платформы: «Возможно, для ветропарков можно использовать вышедшие из эксплуатации нефтедобывающие платформы и разветвлённую инфраструктуру гидросооружений Нефтяных Камней. Часто препятствием для развития ветропарков оказываются сложности логистики монолитных опор и лопастей, перевозка которых автомобильным или железнодорожным транспортом сложна из-за их габаритов. Азербайджан, хоть и находится внутри континента, не имеет проблем, поскольку их вполне можно доставлять через речную систему России. Сейчас «Росатом» разворачивает производство компонентов ветроэнергетических установок в Волгодонске и Петрозаводске. Оба эти города также находятся в речной системе по которой все необходимые изделия могут быть доставлены в Азербайджан».

Что касается того, что Азербайджан собирается экспортировать солнечные панели в зарубежные страны, а именно в Германию, Турцию, Иран, ОАЭ, Грузию, Мирон Боргулев сказал, что несмотря на высокие темпы роста, мировой рынок солнечных панелей достаточно конкурентен и, чтобы выходить в мировые лидеры и играть на равных на таких крупных рынках, нужно иметь системные преимущества в виде или опережающей конкурентов технологии, причём желательно своей, или дешевизны труда: «При грамотной работе правительства Азербайджана по установлению технологического партнёрства с кем-то из крупных разработчиков технологий и подключению к работам по развитию технологии научного комплекса Азербайджана есть шанс выйти в игроки если не мирового, то регионального масштаба».

Переход на возобновляемую энергетику, согласно словам эксперта, может обеспечить развитие экономики Азербайджана в целом, если использовать получаемую энергию не только для прямого получения электроэнергии, но и модернизации инфраструктуры страны на основе, например, водородных технологий, а высвобождаемое углеводородное сырьё не просто экспортировать, а использовать для производства современной химической продукции.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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