Падение цен может ударить по производителям сланцевой нефти
Падение мировых цен на нефть ударит по американским производителям сланцевой нефти, считает управляющий директор Bannockburn Global Forex Марк Чандлер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Нефть в ночь на понедельник показала самое драматическое падение после войны в Персидском заливе 1991 года, обвалившись на треть. Сейчас котировки поддерживают падение на 25%.
"Американская сланцевая добыча капиталоёмка, и обслуживание долгов рассчитано на высокие фиксированные цены. Даже до последних шоков производителям сланцевой нефти было нелегко", - цитирует Чандлера ресурс Yahoo Finance.
По его данным, большая часть этих производителей расширялись, занимая средства, что подогревалось дешевыми кредитами.
Между тем, агентство Блумберг напоминает, что когда в 2016 году ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) заключили соглашение о сокращении объемов добычи нефти, чтобы стабилизировать цены на мировом рынке, производителя сланцевой нефти продемонстрировали устойчивость даже в условиях, когда нефть Brent торговалась у 30 долларов за баррель.