Нефть марки WTI дорожает более чем на 5% после обвала ранее

Рост стоимости нефти марки WTI во вторник ускорился и превысил 5%, после того как днем ранее падение достигало 30%, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 1.58 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 5,14%, до 31,69 доллара за баррель.

Майский фьючерс марки Brent дешевеет при этом на 0,39%, до 33,32 доллара за баррель.