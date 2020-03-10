Нефть марки WTI дорожает более чем на 5% после обвала ранее
Рост стоимости нефти марки WTI во вторник ускорился и превысил 5%, после того как днем ранее падение достигало 30%, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
По состоянию на 1.58 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 5,14%, до 31,69 доллара за баррель.
Майский фьючерс марки Brent дешевеет при этом на 0,39%, до 33,32 доллара за баррель.
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