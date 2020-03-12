Заседание техкомитета ОПЕК+ пройдет в селекторном режиме из-за угрозы коронавируса

БАКУ/Trend/ - Запланированное на 18 марта 2020 года заседание технического комитета ОПЕК+ пройдет в селекторном режиме из-за угрозы распространения коронавируса, сказал министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, передает в четверг Trend со ссылкой на казахские СМИ.

По словам Ногаева, на данный момент запланированное мероприятие не отменяется.

«На сегодняшний день планируется проведение заседания через телесвязь во избежание заражения коронавирусом и в свете всех тех событий, которые происходят сегодня в мире», - сказал Ногаев.

Напомним, ранее министр сообщал, что Казахстан намерен придерживаться прежнего плана по добыче нефти на 2020 год.

По состоянию на 08:15 девятого марта 2020 года было отмечено рекордное падение стоимости барреля нефти Brent до 31,30 доллара.

Нефтяные котировки обрушились на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ в пятницу не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу. В результате с первого апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого.

Напомним, что соглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти было подписано 10 декабря 2016 года, продлевалось четыре раза (последний раз - 1 июля 2019 года - на девять месяцев). В рамках последнего продления соглашения предусмотрено сокращение среднесуточной добычи до уровня 1,2 миллиона баррелей в сутки.

В рамках решения о дополнительном сокращении добычи нефти до конца первого квартала 2020 года, принятого на VII Конференции стран ОПЕК и ОПЕК+, Казахстан взял на себя обязательства по поддержанию добычи нефти на уровне 1,843 миллиона баррелей в сутки против 1,86 миллиона баррелей в сутки ранее.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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