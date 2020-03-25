Цена нефти Brent на бирже ICE выросла на 3,5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,5% - до $28,1 за баррель, следует из данных торговой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом в моменте стоимость данного сорта достигала $28,29 за баррель, что на 4,2% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

По состоянию к 04:35 мск нефть марки Brent торговалась на уровне $28,04 за баррель (+3,3%), а сорта WTI - $24,89 за баррель (+3,7%).