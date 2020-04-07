Встреча министров стран ОПЕК+ запланирована на 9 апреля

БАКУ /Trend/ - Встреча министров стран ОПЕК и государств, не входящих в картель (ОПЕК+), планируется на девятое апреля 2020 года.

Об этом сказала Trend во вторник советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

Отметим, что Азербайджан готов внести свой вклад в процесс глобального регулирования нефтяного рынка, приняв участие в запланированной встрече министров стран ОПЕК и государств, не входящих в картель, в формате видеоконференции с целью стабилизации нефтяного рынка.

Во встрече планируется участие всех министров стран ОПЕК+ и обсуждение новой “Декларации о сотрудничестве”.

Отметим, что эта встреча проводится по приглашению Саудовской Аравии, в результате переговоров, проведенных при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Напомним, что проведение встречи министров стран ОПЕК+ ранее планировалось на шестое апреля текущего года.

(Автор: Наргиз Исмаилова)