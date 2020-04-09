В Эквадоре заявили, что поддержат усилия по стабилизации нефтяных цен

Эквадор поддержит любые усилия, направленные на стабилизацию нефтяных цен на справедливом уровне в ходе предстоящего в четверг министерского совещания Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящих в нее государств. Об этом сообщило в среду Министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов южноамериканской республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Доля Эквадора в мировой добыче нефти невелика, и он поддержит любые усилия, цель которых стабилизация цен на нефть на справедливом уровне", - говорится в заявлении ведомства, размещенном в Twitter. Как уточняется, правительство страны считает важным оказать поддержку действиям отдельных государств и международных организаций, направленным на обеспечение равноправного доступа к энергоресурсам.

Кито на встрече будет представлять глава Минэнерго Рене Ортис, занимавший пост генерального секретаря ОПЕК в 1979-1981 годах. Эквадор, запасы нефти которого оцениваются в 8,3 млрд баррелей, прекратил свое участие в ОПЕК с 1 января 2020 года. Республика была членом организации с 1973 года с перерывом с 1992 по 2007 год. Добыча нефти в 2018 году составляла 517 тыс. баррелей в сутки.

9 апреля в формате видеоконференции запланировано министерское совещание стран - участниц ОПЕК и не входящих в нее государств. На нем могут быть приняты решения о снижении добычи нефти для стабилизации цен на рынке.