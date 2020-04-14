Цена нефти Brent снизилась до $29,38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала на 7,44% - до $29,38 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:00 мск, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Цена на нефть WTI находится на отметке $20,63 за баррель, снижаясь на 7,94%.
Доллар теряет 0,39%, до 73,325 рубля, евро растет на 0,16%, до 80,45 рубля.ц
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