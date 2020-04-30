Глава нефтяного регулятора Техаса заявил, что не поддержит сокращение добычи сырья в штате

Председатель железнодорожной комиссии Техаса (курирует вопросы, касающиеся энергоносителей) Уэйн Крисчен не считает нужным вводить в штате ограничения на добычу нефти в свете пандемии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в его статье, опубликованной в среду на сайте газеты Houston Chronicle.

Крисчен напомнил, что ранее в этом месяце в комиссии в свете падения цен на нефть обсуждали возможность введения для компаний квот на ее добычу. Как отметил Крисчен, в течение последних десятилетий доля Техаса в мировой добыче нефти снизилась до 5%. "В связи с этим всеобъемлющее предписание властей сократить добычу нефти на 20% не окажет значимого влияния на мировые поставки. Кроме того, в отрасли уже и сами сокращают добычу", - добавил он.

"Как только COVID-19 [вызываемое новым коронавирусом заболевание] останется позади, спрос на нефтепродукты, такие как бензин, несомненно, вырастет, поскольку американцы снова начнут ездить на работу. Ситуация стабилизируется. Вопрос не в том, произойдет это или нет, а в том, когда это произойдет", - отметил Крисчен. Он подчеркнул, что намерен "придерживаться принципов свободного рынка и выступать против введения квот в Техасе".

В своем Twitter Крисчен пояснил, что будет голосовать против введения в штате ограничений на добычу нефти. Голосование по этому вопросу предварительно назначено на 5 мая. В руководство комиссии, помимо Крисчена, входят Кристи Крэддик и Райан Ситтон. Последний ранее высказывался за сокращение добычи нефти в штате на 20% по сравнению с уровнем конца 2019 года.