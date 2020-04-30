Кабмин поручил SOCAR выполнение мер по временному ограничению добычи в Азербайджане в рамках договоренности ОПЕК+ (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Выполнение мер по временному ограничению добычи в Азербайджане в рамках договоренности стран ОПЕК+ поручено SOCAR, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Согласно сообщению, девятого апреля 2020 года 23 страны-участницы формата ОПЕК+ обсудили условия экономического спада, вызванного пандемией COVID-19 на мировых рынках, договорились о сокращении добычи нефти с первого мая текущего года на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Азербайджан, как участник ОПЕК+, вместе с другими странами взяла на себя обязательства по добровольному сокращению добычи.

В ходе обсуждения новых условий соглашения министерство энергетики, уполномоченное представлять Азербайджан, разъяснило условия соглашения и взятые на себя обязательства. Министерством энергетики было предложено пропорционально распределить квоты временного сокращения добычи между добытчиками в стране, и выполнение предложения Кабинетом министров Азербайджана было поручено SOCAR.

По условиям соглашения ОПЕК+ временное ограничение добычи не должно превышать 620 тысяч баррелей в сутки в период с мая по июнь 2020 года, с июля по декабрь 2020 года и с января по апрель 2021 года. Указанные показатели касаются только добычи сырой нефти. Ограничения не распространяются на добычу газового конденсата.

"Таким образом, в мае-июне текущего года сокращение добычи сырой нефти по стране по сравнению с утвержденными плановыми показателями на 2020 год составит 96 тысяч, в июле-декабре - 63 тысячи, а с января 2021 года до апреля 2022 года - 30 тысяч баррелей.

Производственное объединение "Азнефть" SOCAR разработало программу, предусматривающую снижение суточной добычи на 17 тысяч баррелей в сутки в первом периоде до уровня 100 тысяч баррелей, постепенное увеличение в последующем до уровня 5 тысяч баррелей в сутки, а со следующего года - еще 6 тысяч баррелей, таким образом. К 2021 году общая добыча сырой нефти достигнет уровня 111 тысяч баррелей в сутки.

Суточная добыча с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в мае и июне составит 76 тысяч баррелей. В дальнейшем Азербайджанская международная операционная компания (АМОК), являющаяся оператором месторождений, сможет увеличить добычу на 27 тысяч баррелей в сутки, а со следующего года - на 26 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, в 2021 году уровень добычи по линии АМОК прогнозируется на уровне 487 тысяч баррелей в сутки.

Другие операционные компании снизят уровень добычи на 3 тысячи баррелей в день в первый период, в июле-декабре - на одну тысячу баррелей в день, а в следующем году - еще на одну тысячу баррелей", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, в результате выполнения условий соглашения ОПЕК+ добыча сырой нефти в Азербайджане в мае-декабре текущего года сократится на 17,4 миллиона баррелей и составит 141,8 миллиона баррелей. В 2021 году этот показатель по стране прогнозируется в объеме 30,7 миллиона тонн или 226,3 миллиона баррелей. В эти показатели не входят добыча углеводородов консорциума “Шахдениз”, эксплуатирующего газоконденсатные месторождения, и операционной компании Umid Babek Operating Company, а также конденсата SOCAR от ПО Azneft и Bahar Energy Operating Company Limited.

"До конца 2020 года в ПО Azneft SOCAR планируется временное ограничение добычи на нескольких месторождениях с учетом операционной эффективности и консервация оборудования в соответствии с принятыми в отрасли требованиями. В качестве основных факторов механизма принятия решений в процессе ограничения добычи будут заложены принципы экономической эффективности, технической устойчивости эксплуатации месторождения, промышленной безопасности и минимизации негативного воздействия на окружающую среду. На некоторых месторождениях, расположенных в основном на суше и имеющих высокую себестоимость добычи нефти и газа, а также на море с более высокими показателями рентабельности, предусматривается продолжение эксплуатации.

В результате временного ограничения добычи большинство освобожденных работников SOCAR будут привлечены к работам по консервации скважин и техническому обслуживанию оборудования. Поэтому в настоящее время не ожидается массового сокращения работников в связи с прекращением эксплуатации некоторых месторождений. Освобожденные работники будут включены в резервную базу кадров (РБК), а меры будут приняты в рамках возможностей, предоставленных трудовым законодательством. Также предусмотрено приостановка приема на работу за пределами компании по внутренним вакансиям (если есть кандидаты в РБК по данной специальности) и размещение вакансий по специальностям сотрудников, направленных в РКБ, а также планируется привлечение сотрудников к обучению в центрах подготовки кадров для освоения новых профессий", - отмечается в сообщении.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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