Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста 29 апреля составила 19,31 доллара за баррель, что на 2,28 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 17,67 доллара за баррель, что на 2,45 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 19,44 доллара за баррель, что на 2,61 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 29 апреля составила 16,95 доллара за баррель, что на 2,27 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на 30 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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