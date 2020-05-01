Внедрение альтернативных источников энергии выгодно для экономики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Внедрение альтернативных источников энергии приносит выгоду для экономики и пользу для населения Азербайджана.

Об этом в интервью Trend сказал заместитель председателя Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Джамиль Меликов.

Говоря о пользе создания станций, работающих на альтернативных источниках энергии, Меликов отметил: "Эти станции строятся таким образом, что поставка энергии конечному потребителю происходит без потерь. При этом потребитель может продавать излишки энергии, а недостающие объемы закупать из той же энергосистемы".

Кроме того, по словам Меликова, население будет получать с этих станций более качественную энергию, чем из других источников.

"При получении энергии от трансформатора, который находится на расстоянии более 400-500 метров, качество энергии теряется и доходит до пользователей с потерями", - сказал он.

Относительно экономических выгод использования альтернативных источников энергии Меликов сказал, что при данном раскладе страна сэкономит потребление газа, который можно будет экспортировать по более высокой цене.

Говоря об инвестициях, он отметил, что 400 миллионов долларов иностранных инвестиций дают Азербайджану потенциал производства энергии в объеме одного миллиарда киловатт-часов, при этом в стране будут сэкономлены 240 миллионов кубометров газа.

"Зная и ожидая, что будет сформирована нормативно-правовая база, инвесторы готовы реализовывать свои проекты и инвестировать в сферу альтернативной энергетики в Азербайджане. Так, ACWA Power Саудовской Аравии и Masdar ОАЭ реализуют проекты по строительству ветровой электростанции мощностью 240 мегаватт и солнечной электростанции мощностью 200 мегаватт", - отметил Меликов.

По его словам, в Азербайджане идет подготовка законодательно-нормативной базы развития альтернативной энергетики. Подготовлен проект закона об использовании альтернативных источников энергии.

"Также подготовлены условия для проведения аукционов,посредством которых будут выбираться исполнители проектов и инвесторы, заинтересованные в реализации проектов в сфере альтернативной энергетики", - сказал Меликов.

По его словам, на данный момент подготовлены условия подписания договора по поставкам энергии.

"Это очень важный долгосрочный документ, по условиям которого в период возврата инвестиций от 15-20 лет сохраняется тарифная политика, оговоренная в нем, а государство обязуется закупать энергию, производимую предприятиями-инвесторами", - сказал Меликов.

Он отметил, что подобные аспекты важны для демонстрации гарантий, которые получат инвесторы, вкладывающие средства в рынок альтернативной энергии в Азербайджане, и повышения их доверия. Поэтому необходимо подготовить соответствующую законодательно-нормативную базу для привлечения инвесторов.

По словам Меликова, на сегодня в Азербайджане существует определенная тарифная политика по оптовым продажам электроэнергии производителем в распределительную энергосистему "Азеришиг". Пользователи электроэнергии,при строительствесобственной электростанции становятся, с одной стороны, потребителем, а с другой производителем.

"Такие субъекты, в соответствии с постановлением Кабинета министров, регулирующим отношения в области электроэнергетики, называют активными потребителями. Для этих пользователей устанавливают счетчики и ведется баланс потребленной и произведенной энергии между "Азеришыг" и независимым потребителем", - отметил он.

По его словам, пользователь может продавать в сеть часть полученной энергии. При этом он будет получать по тарифам оптовых продаж 0,05 гяпика за квТ/ч. За излишек же использованной энергии пользователь будет платить 0,07 гяпика за квТ/ч, если же это предприниматель - 0,09 гяпика за квТ/ч.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

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