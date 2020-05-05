На газоконденсатном месторождении "Умид" дан старт бурению новой скважины (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев дал старт бурению новой скважины на месторождении "Умид", сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Согласно сообщению, пятого мая президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев побывал на платформе "Умид-1" на месторождении "Умид", осуществил осмотр проведенных здесь работ по капитальному ремонту и реконструкции. Руководитель компании был проинформирован о ремонтных работах, проводимых на производственной территории. Было отмечено, что для ускорения добычи будут пробурены еще две скважины на платформе "Умид -1".

"При участии президента SOCAR был дан старт бурению новой добывающей скважины на платформе "Умид-1". Проектная глубина скважины составляет 6 270 метров, а добыча -1,5-2 миллиона кубометров газа в сутки. После ввода в эксплуатацию скважины ожидается увеличение добычи газа с месторождения "Умид" с 3-3,5 миллиона кубометров до 4,5-5 миллиона кубометров в сутки. Работы по проектированию новой скважины были проведены Институтом Neftqazelmitədqiqatlayihə SOCAR и согласованы с известной британской инженерной компанией Norwell. Подготовительные работы к бурению скважины начались в мае 2019 года. Впервые весь процесс бурения здесь будет контролироваться операционной компанией Umid Babek Operation Company (UBOC)", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению Госнефтекомпании, в связи с бурением новых скважин на платформе проведены работы по реконструкции, увеличена производственная мощность, планируется довести суточную добычу газа с 2,4 миллиона до 6,6 миллиона кубометров. С целью усиления мер безопасности на платформе были установлены и введены в эксплуатацию автоматизированные системы пожаротушения, цифрового управления, видеонаблюдения", - сообщили в SOCAR.

"“Умид” - первое месторождение, обнаруженное в 2010 году за счет внутренних ресурсов за период независимости Азербайджана. Оно находится в Каспийском море, в 40 километрах к югу от Баку. С газоконденсатного месторождения с 2012 года и до сих пор добыто в общей сложности 3,4 миллиарда кубометров газа и 540 тысяч тонн конденсата. В настоящее время на месторождении эксплуатируются три скважины на одной платформе.

В предстоящий период планируется строительство и установка еще одной платформы на месторождении "Умид" - "Умид-2", а также проведение разведочных буровых работ в близлежащей структуре "Бабек". Для первичной переработки газа и конденсата, добываемого с блока "Умид-Бабек", строится терминал "Дашгил-2" мощностью 24 миллиона кубометров в сутки. Добытый продукт будет доставляться через подводную трубу терминала. В настоящее время продолжаются строительные работы терминала, начатые в сентябре 2019 года. В будущем в структуре "Бабек" планируется транспортировка добываемой продукции из разведочной скважины на платформу "Умид-1" через трубопровод, а оттуда по подводной линии на терминал "Дашгил-2".

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)