Цена нефти Brent поднялась выше $32
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 17,9% - до $32,06 за баррель, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В последний раз стоимость нефти данной марки находилась выше $32 за баррель 14 апреля 2020 года.
Стоимость июльского фьючерса на нефть WTI выросла на 19,5% и находится на отметке в $27,22 за баррель.
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