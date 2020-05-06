Цена нефти Brent поднялась выше $32

Энергетика 6 мая 2020 03:31 (UTC+04:00)
Цена нефти Brent поднялась выше $32

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 17,9% - до $32,06 за баррель, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз стоимость нефти данной марки находилась выше $32 за баррель 14 апреля 2020 года.

Стоимость июльского фьючерса на нефть WTI выросла на 19,5% и находится на отметке в $27,22 за баррель.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Синдзо Абэ осудил наращивание санкций США против Ирана в период пандемии
Синдзо Абэ осудил наращивание санкций США против Ирана в период пандемии
В Иране оглашены объемы производства альтернативной энергии
В Иране оглашены объемы производства альтернативной энергии
Парламент Ирана утвердил законопроект о деноминации национальной валюты
Парламент Ирана утвердил законопроект о деноминации национальной валюты
Loading Bars
Лента новостей
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом Россия 04:15
Израильские военные атаковали позиции ХАМАС в ответ на запуск ракеты Израиль 03:54
Цена нефти Brent поднялась выше $32 Энергетика 03:31
В Бразилии зафиксировали рекордное число смертей из-за коронавируса за сутки Другие страны 02:52
В ОАЭ загорелся небоскреб Арабские страны 01:55
В Мехико освободят сотни заключенных во избежание распространения коронавируса в тюрьмах Другие страны 01:36
Количество поездов по Апшеронской кольцевой железной дороге увеличивается Общество 01:21
В Турции нейтрализованы террористы РПК Турция 01:13
Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях оживления экономики США 01:02
Хикмет Гаджиев: Деструктивной риторикой и провокационными шагами руководство Армении ставит под вопрос процесс переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ Политика 00:36
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 млн В мире 00:26
В Азербайджане изменены правила по сельскохозяйственным землям Экономика 00:20
Потери ФК "Барселона" от коронавируса составляют более €120 млн Спорт 5 мая 23:58
В Азербайджане установлен новый режим работы для работников образования Общество 5 мая 23:17
Цена нефти Brent поднялась выше $31 Энергетика 5 мая 23:10
В направлении Баку-Сумгайыт запускаются дополнительные поезда Транспорт 5 мая 22:29
Число умерших из-за коронавируса в США превысило 70 тыс. США 5 мая 22:22
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 5 мая 22:07
Джавид Османов: Глава государства призвал все страны к дружбе, солидарности и взаимоподдержке Политика 5 мая 21:50
Число выздоровевших от коронавируса в Турции достигло 73 285 Турция 5 мая 21:33
Состоится очередное заседание франко-азербайджанского делового совета MEDEF International Экономика 5 мая 21:08
Британия обошла Италию по числу смертей из-за коронавируса Европа 5 мая 21:03
Даже удивительно, что некоторые люди не понимают всю тяжесть сложившейся ситуации - академик Наиля Велиханлы Социум 5 мая 20:15
Трамп: власти США не имеют отношения к ситуации вокруг пытавшихся вторгнуться в Венесуэлу США 5 мая 19:32
Трамп заявил, что США через некоторое время сообщат о происхождении коронавируса США 5 мая 19:28
Граждане Азербайджана в скором времени будут доставлены в страну из-за рубежа Общество 5 мая 18:41
Оглашена повестка заседания Милли Меджлиса на 8 мая Политика 5 мая 18:32
TƏBİB: В случае ухудшения ситуации в Азербайджане режим карантина может быть ужесточен Общество 5 мая 18:27
Ибрагим Мамедов о правилах использования средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом Общество 5 мая 18:17
Биолаборатории в Армении становятся фактором международного кризиса — российский эксперт Политика 5 мая 18:13
Спецслужбы Британии и США сообщили о киберкатаках с целью получения данных о коронавирусе США 5 мая 18:08
PASHA Bank завершил первый квартал 2020 года с прибылью Финансы 5 мая 18:08
Ибрагим Мамедов: Вопрос открытия Бакинского метро будет рассмотрен после 11 мая Общество 5 мая 18:03
Салим Аббасов создал в квартире футбольную площадку. Как тренироваться дома? (ВИДЕО) Спорт 5 мая 18:01
Фархад Бадалбейли: Общество должно знать о направлениях расходования средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом Политика 5 мая 17:57
Ибрагим Мамедов: Рост числа инфицированных коронавирусом связан со смягчением карантинного режима Общество 5 мая 17:54
Зияд Самедзаде: Средства Фонда поддержки борьбы с коронавирусом будут серьезно контролироваться Экономика 5 мая 17:49
В Азербайджане за неношение масок в общественном транспорте может быть введен штраф Общество 5 мая 17:45
Главы МИД Казахстана и Румынии обсудили совместные действия против коронавируса Казахстан 5 мая 17:43
Подведены итоги конкурса "Виртуальный хакатон-2020" среди азербайджанских и турецких вузов ИКТ 5 мая 17:39
Ягут Гараева: В последнее время в стране растет число инфицированных коронавирусом Общество 5 мая 17:39
В Азербайджане увеличится производство оборудования по изготовлению хлеба Бизнес 5 мая 17:36
Дональд Трамп считает, что цены на нефть и спрос на сырье растут США 5 мая 17:34
В Фонде поддержки борьбы с коронавирусом собрано свыше 113 миллионов манатов Финансы 5 мая 17:34
Ведущий азербайджанский банк увеличил активы Финансы 5 мая 17:26
В Азербайджане выявлено еще 76 случаев заражения коронавирусом, вылечились 28 человек - Оперативный штаб Общество 5 мая 17:20
Пять азербайджанских страховщиков снизили сборы страховых премий в I кв. 2020 г. Экономика 5 мая 17:17
Азербайджанская компания увеличит объемы производства промпродукции предусмотренной в строительстве Бизнес 5 мая 17:06
МИД распространил информацию об убитом на границе с Казахстаном азербайджанце Политика 5 мая 17:04
В Акмолинской области началась посевная кампания Казахстан 5 мая 17:03
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана провел брифинг (ВИДЕО) Общество 5 мая 17:02
Узбекистан провел переговоры со специальным послаником ЕС по Афганистану Узбекистан 5 мая 16:56
Обнародовано число иностранцев, получивших статус "Эксперта по азербайджанскому туризму" Экономика 5 мая 16:50
В январе-марте сократилось число поездок с целью трудоустройства из Турции в Россию Турция 5 мая 16:48
Туркмено-турецкий банк предлагает частному сектору Туркменистана производственные кредиты Бизнес 5 мая 16:46
Saudi Aramco перенесла публикацию графика июньских экспортных цен на 6 мая Энергетика 5 мая 16:39
Президенту пишут: Ваши решительные шаги в борьбе с пандемией еще больше увеличили любовь и доверие народа к Вам Политика 5 мая 16:37
Эльмар Мамедъяров принял нового посла Узбекистана (ФОТО) Политика 5 мая 16:37
В Азербайджане 16 страховщиков увеличили сбор премий в I кв. 2020 г. Экономика 5 мая 16:32
Управление образования города Баку приостанавливает прием граждан до 31 мая Общество 5 мая 16:26
На газоконденсатном месторождении "Умид" дан старт бурению новой скважины (ФОТО) Энергетика 5 мая 16:25
TƏBİB о профилактике коронавирусной инфекции COVİD-19 в сфере туризма и отелей Общество 5 мая 16:24
Мыслите позитивно и будьте здоровы! - Чинара Ализаде из Польши обратилась к соотечественникам (ВИДЕО) Культура 5 мая 16:18
Европейский Союз продолжит тесное сотрудничество с Грузией после кризиса Грузия 5 мая 16:08
В Азербайджане увеличится производство пластиковых и стекловолоконных труб Бизнес 5 мая 15:57
Власти Великобритании могут выделить дополнительные $66 млн на подготовку к ОИ Европа 5 мая 15:55
Определен лидер на рынке операционных систем Азербайджана ИКТ 5 мая 15:44
За инцидент перед зданием Билясуварской ИВ задержаны 7 человек Происшествия 5 мая 15:39
Минобразования Азербайджана временно приостановил прием граждан Общество 5 мая 15:37
Каким будет мир после пандемии коронавируса - глазами Мехрибан Эфенди (ВИДЕО) Культура 5 мая 15:36
ООО Azərpambıq ASK продолжает деятельность в период особого режима карантина Экономика 5 мая 15:31
В ЕС не исключают возобновления внутреннего туризма летом Европа 5 мая 15:25
Госагентство огласило сроки сдачи в эксплуатацию первой платной автомагистрали Азербайджан-Россия Транспорт 5 мая 15:24
В ВОЗ не удивлены новости о первом случае коронавируса во Франции в декабре Европа 5 мая 15:19
В Узбекистане ввели новую систему оценки социально-экономического развития регионов Узбекистан 5 мая 15:17
Предприятие Нахчывана увеличит ассортимент бакалейной продукции Бизнес 5 мая 15:13
В Азербайджане свыше 7300 человек получили единовременную материальную помощь по случаю 75-летия Дня Победы Общество 5 мая 15:11
В Азербайджане за финансовой поддержкой обратились более 100 тыс. налогоплательщиков - минэкономики Экономика 5 мая 15:04
Минэкологии Азербайджана предупреждает население о резкой смене погодных условий Общество 5 мая 15:03
Производственная компания в Нахчыване о разработке новой линейки молочных изделий в текущем году Бизнес 5 мая 15:02
В Total заявили, что спрос на нефть остается ниже предложения, несмотря на сделку ОПЕК+ Энергетика 5 мая 15:01
Chrome остается самым популярным браузером в Азербайджане ИКТ 5 мая 14:56
Германский институт предупредил о второй и третьей волнах распространения коронавируса Европа 5 мая 14:49
В Азербайджане обнародован график школьных телеуроков на шестое мая Общество 5 мая 14:47
В Азербайджане организован специальный авиарейс для жителей Украины В мире 5 мая 14:47
Спрос на валютном аукционе в Азербайджане превысил $62 млн Финансы 5 мая 14:40
По подозрению в получении взятки задержаны два сотрудника Государственной налоговой службы Азербайджана (ВИДЕО) Общество 5 мая 14:31
В Узбекистане за прошедшую ночь не было зарегистрировано случаев заражения коронавирусом Узбекистан 5 мая 14:21
Азербайджанский герой, заслуживший право идти впереди президента Франции. Невероятная история "капитана рейха"! (ФОТО) Социум 5 мая 14:21
ТОП-12 архитектурных зданий от Бахрама Багирзаде (ФОТО) Культура 5 мая 14:20
У Азербайджана довольно большой потенциал для того, чтобы стать лидером в эпоху четвертой промышленной революции - российский эксперт Политика 5 мая 14:20
В Азербайджане резко возросло число обращений в call-center минэкономики Экономика 5 мая 14:19
Нефтегазовая компания Казахстана закупит насосы Тендеры 5 мая 14:17
Бакинский домашний натюрморт. Время насладиться прекрасным! (ВИДЕО) Культура 5 мая 14:14
В ЕС заявили, что каждую неделю обсуждают вопрос открытия внешних границ Европа 5 мая 14:10
Регистрация учителей на портале "Виртуальной школы" не является обязательной - минобразования Азербайджана Общество 5 мая 14:08
Синдзо Абэ осудил наращивание санкций США против Ирана в период пандемии Политика 5 мая 14:07
Эхо любви в честь юбилея Победы! Азербайджанка представила клип на хит Анны Герман (ВИДЕО) Культура 5 мая 13:56
Завтра вечером в Баку возможен дождь Общество 5 мая 13:42
Расим Мусабеков: Саммит Движения неприсоединения показал, что Азербайджан чрезвычайно серьезно и ответственно относится к международным обязательствам Политика 5 мая 13:40
Все новости