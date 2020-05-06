Цена нефти Brent поднялась выше $32

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 17,9% - до $32,06 за баррель, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз стоимость нефти данной марки находилась выше $32 за баррель 14 апреля 2020 года.

Стоимость июльского фьючерса на нефть WTI выросла на 19,5% и находится на отметке в $27,22 за баррель.