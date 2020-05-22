Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,88% и достигает отметки $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным на 06:40 мск падение составляло 6,99%, цена достигала отметки $33,54 за баррель.
Стоимость фьючерса нефти WTI снижается на 7,58% и находится на отметке в $31,35 за баррель.
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