Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,88% и достигает отметки $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным на 06:40 мск падение составляло 6,99%, цена достигала отметки $33,54 за баррель.

Стоимость фьючерса нефти WTI снижается на 7,58% и находится на отметке в $31,35 за баррель.