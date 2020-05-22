Нефть дешевеет на 4-5% на новостях из Китая

Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются в среднем на 4-5% на фоне доклада премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 4,02% — до 34,61 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 5,51%, до 32,02 доллара за баррель.

В пятницу инвесторы обратили свое внимание на новости из КНР, которая является крупнейшим импортером нефти. Ли Кэцян в пятницу выступил с докладом, в ходе которого сообщил, что власти на фоне эпидемии коронавируса и ее влияния на экономику не стали устанавливать цели роста ВВП в 2020 году, которые обычно озвучивались на открытии сессии парламента. Это возобновило опасения, что последствия пандемии коронавируса будут продолжать снижать спрос на топливо второго по величине в мире потребителя нефти — КНР.

В первом квартале 2020 года из-за пандемии экономика страны показала отрицательный рост, ВВП страны снизился на 6,8% в годовом выражении, что произошло впервые после Культурной революции 1976 года.

Отказ от цели роста "может быть истолкован как уделение меньшего внимания инвестициям в инфраструктуру и может рассматриваться негативно для нефти", — отметил аналитик Axi Corp's Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер.