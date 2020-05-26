IPL объединится с Landis+Gyr для внедрения 350 тыс. "умных" счетчиков в США

Американский энергопровайдер Indianapolis Power & Light (IPL) выбрал компанию Landis+Gyr для установки 350 тыс. "умных" счетчиков и модернизации существующей инфраструктуры в штате Индиана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило издание Smart Energy International.

"Мы стремимся предоставлять клиентам точную и актуальную информацию об энергопотреблении, обеспечивая высокий уровень надёжности. Сотрудничество с Landis+Gyr позволит расширить функциональные возможности счетчиков электроэнергии для выявления и передачи информации о системных сбоях и быстрого реагирования", - сказал старший вице-президент Indianapolis Power & Light Джо Бентли.

В рамках проекта будет внедрено инфраструктурное решение Landis+Gyr Gridstream Connect и измерительная платформа Landis+Gyr Revelo, которые позволят эффективно управлять сетевой нагрузкой и повышать качество клиентского обслуживания. Помимо программного обеспечения, компания предоставит техническую поддержку в работе с обновленной инфраструктурой.

В настоящее время компания IPL обслуживает более 500 тыс. частных клиентов, коммерческих и промышленных предприятий в Индианаполисе и других населенных пунктах штата Индиана.