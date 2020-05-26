Приобретение доли в АЧГ остается привлекательной возможностью для тех, у кого есть средства - Wood Mackenzie

БАКУ/ Trend/ - Участие в проекте разработки блока нефтяных месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря остается привлекательной возможностью для тех, у кого есть средства.

Об этом сказал Trend главный аналитик международной консалтинговой компании Wood Mackenzie по Каспийскому региону и Европе Эшли Шерман, комментируя возобновление продажи доли американской компании ExxonMobil в АЧГ.

"Это трудные времена для слияний и поглощений и для компаний, нацеленных на продажу активов из-за низких цен на нефть в период беспрецедентной неопределенности на рынке. На данный момент покупателей не так уж много, так как основной сектор сосредоточен на сохранении денежных средств", - сказал аналитик.

Тем не менее, приобретение доли в АЧГ и Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) остается привлекательной возможностью для тех, у кого есть средства, так как эти активы предлагают долгосрочную и дешевую добычу нефти при стабильных налоговых условиях," - пояснил Шерман.

"Как показывает соглашение MOL с Chevron, доля в ACG может иметь решающее значение для реализации амбиций роста. Тем не менее, мы ожидаем, что любой заинтересованный покупатель оценит сделку, исходя из консервативных предположений, даже если цены восстановятся", - заключил он.

В компании ExxonMobil сообщили Trend, что компания проверяет рыночный интерес к своим активам в Азербайджане после того, как третьи стороны выразили заинтересованность в приобретении этих активов.

"Мы постоянно проверяем наши активы на предмет их вклада в удовлетворение операционных потребностей и финансовых целей компании. Если другие компании найдут большую ценность в активах, мы их продадим", - сказали в компании.

Отметим, что по сообщениям источников, китайская CNOOC, индийская ONGC и индонезийская Pertamina проявили интерес к приобретению этих активов.

Кроме того, недавно венгерская MOL Group приобрела долю американского Chevron в АЧГ.

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, SOCAR – 25 процентов, MOL – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Equinor – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TPAO – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31 процента.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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