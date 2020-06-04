SOCAR стала техническим оператором Южно-Кавказского трубопровода (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:45)

БАКУ /Trend/ - Южно-Кавказская трубопроводная компания (SCPC) объявляет, что с 20 марта 2020 года техническое руководство Южно-Кавказским трубопроводом (SCP) перешло от BP Exploration (Shah Deniz) Limited к SOCAR Midstream Operations Limited, которая является дочерней компанией SOCAR, передает Trend в четверг со ссылкой на BP и SOCAR.

«Данное решение было принято в результате пересмотра соглашения владельцев трубопровода SCP, которое было подписано в декабре 2013 года в рамках окончательного инвестиционного решения по проектам второй стадии разработки месторождения «Шах Дениз» и расширения Южно-Кавказского трубопровода. Пересмотренное соглашение предусматривает, что SOCAR становится техническим оператором SCP в первый год по окончании строительства SCPX. Южно-Кавказский газопровод является одним из ключевых участков «Южного газового коридора», - говорится в сообщении BP.

Как отмечается, таким образом,SOCAR передается контроль над работой всех объектов SCP в Азербайджане и Грузии.

«Объекты, которые являются общими как для трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), так и для SCP, будут продолжать эксплуатироваться BP в качестве общего оператора. Нет никаких изменений в управлении Сангачальским терминалом, BTC или экспортным трубопроводом Западного маршрута (WREP), который будет продолжать эксплуатироваться BP», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что SOCAR и BP продолжат совместную работу в течение 2020 года для эффективной реализации всех аспектов процесса передачи.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn