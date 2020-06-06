Страны ОПЕК+ одобрили продление рекордного сокращения добычи нефти до конца июля

Министры ОПЕК+ одобрили продление текущих параметров сделки по сокращению добычи нефти до конца июля, но без участия Мексики. Таким образом, общая квота должна составить 9,6 млн баррелей в сутки. Однако в коммюнике цифра указана не будет, сообщил источник, участвующий в переговорах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Решение согласовали окончательно, как в резолюции ОПЕК. В коммюнике конкретной цифры указано не будет", - отметил собеседник агентства.

Эту информацию подтвердил и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в своем Twitter. Он также указал, что решение включает пункт, согласно которому страны, не выполнившие договоренности по сокращению добычи на 100%, должны сделать это в ближайшие месяцы.

Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти будет зависеть от того, как страны-участницы будут соблюдать свои обязательства, говорится в коммюнике по итогам заседания министров ОПЕК+.

В документе отмечается, что все члены альянса "осознают, что длительность данного соглашения будет напрямую зависеть от выполнения первых двух пунктов данного коммюнике". Один из пунктов предписывает странам, которые не в полном объеме выполняли свои обязательства по сокращению добычи, сделать это в течение июля - сентября.

Кроме того, страны ОПЕК+ призвали всех "крупных производителей нефти пропорционально внести свой вклад в сокращение добычи нефти, инициированное ОПЕК+".