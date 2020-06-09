Завершено строительство морского участка TAP

БАКУ /Trend/ - Cтроительство участка Трансадриатического трубопровода (TAP) через Адриатическое море протяженностью 105 километров успешно завершено, сообщает во вторник Trend со ссылкой на консорциум TAP AG.

«Этот этап включает в себя монтаж 36-дюймовых труб баржей «Castoro Sei», принадлежащей итальянской компании Saipem, наладку надводной связи с береговой инфраструктурой в албанских водах, а также гидроиспытания объекта, чтобы обеспечить его безопасность и готовность к работе », - говорится в сообщении.

Как отмечается, в середине января 2020 года трубы, испытанные на борту Castoro Sei, были непрерывно проложены по дну Адриатического моря, начиная с итальянских берегов в направлении Албании.

«Приблизительно девять труб диаметром 36 дюймов и общим весом около 100 тысяч тонн были использованы на морском участке TAP. Трубы проложены по дну Адриатического моря: 25 километров в итальянских территориальных водах, 43 километра - в международных водах и 37 километров - в албанских территориальных водах. Самая глубокая точка залегания трубопровода находится примерно в 810 метрах ниже уровня моря. «Castoro Sei» прокладывала в среднем 1,2 километра труб в день, достигая максимального показателя в 2,8 километра в день», - говорится в сообщении.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn