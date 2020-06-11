Парвиз Шахбазов: ОПЕК+ нуждается в дальнейшем расширении

БАКУ /Trend/ - ОПЕК+ нуждается в дальнейшем расширении, к этой инициативе должно присоединиться больше стран.

Как сообщает в четверг Trend, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сказал в ходе вебинара по вопросам энергетики в постпандемической период, организованного Центром анализа международных отношений.

Министр отметил, что во время пандемии рынок нефти столкнулся с рядом серьезных проблем.

Самыми важными проблемами были общий экономический спад, снижение спроса на нефть и резкое падение цен на нефть, а также неспособность стран ОПЕК+ прийти к соглашению в марте, сказал Шахбазов, добавив, что тем не менее одного месяца было достаточно, чтобы понять, что международному рынку нефти нужен механизм корректировки производства.

«Все поняли важность ОПЕК+ в этой ситуации. 12 апреля ОПЕК+ достигла соглашения и снова ввела в действие этот механизм корректировки. Он начал работать, и результаты очевидны. Мы все понимаем, насколько важна роль ОПЕК+ в будущем», - сказал министр энергетики.

При этом Шахбазов отметил, что прогнозные показатели на 2020 год не внушают оптимизма.

«В будущем возможна нехватка инвестиций в нефтяную отрасль. В конечном итоге, если цены останутся ниже 50 долларов за баррель, это также повлияет на международный рынок нефти», - сказал он.

Также министр отметил, что все более популярным углеводородным ресурсом становится газ.

«Этот источник энергии гораздо более экологичен. В мире имеются большие запасы газа, и проблемы с транспортировкой решены. Цена на газ не такая высокая, как раньше. Поэтому газ можно считать одной из важных составляющих энергетического баланса в будущем », - сказал Шахбазов.

Тем не менее, по его словам, в 2020 году мировое потребление газа, согласно прогнозам, сократится на четыре процента.

(Автор: Ляман Зейналова)

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