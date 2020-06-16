Экспорт нефти из Венесуэлы достиг самых низких показателей с 1947 года

Экспорт сырой нефти из Венесуэлы в мае упал до наиболее низких показателей с 1947 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Bloomberg.

По сведениям агентства, в мае экспорт венесуэльской нефти находился в среднем на уровне 322 183 барреля в сутки. В ежемесячном исчислении он упал на 56%, в годовом - на 66%. При этом большинство - 75% поставок - предназначались для Китая, 9,5% - для Кубы, остальные - для Малайзии и Испании. Агентство подчеркивает, что спад экспорта был спровоцирован отказом от поставок нефти из Венесуэлы мексиканских компаний Libre Abordo и Schlager Business Group.

Последний раз, подчеркивает Bloomberg, столь низкие показатели наблюдались в 1947 году, когда средний уровень экспорта сырой нефти из Венесуэлы составлял 375,6 тыс. б/с. 1 мая текущего года агентство Bloomberg сообщало о том, что экспорт сырой нефти из Венесуэлы рос два месяца подряд. В апреле он увеличился до 739,4 тыс. баррелей в сутки и достиг самого высокого уровня за три месяца.