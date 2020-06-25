Цены на азербайджанскую нефть понизились

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 24 июня составила 41,57 доллара за баррель, что на 3,15 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 41,08 доллара за баррель, что на 3,11 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 41,46 доллара за баррель, что также на 3,17 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 24 июня составила 40,46 доллара, что на 3,15 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на 25 июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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