Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»

Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб м в год. Об этом сообщается на сайте компании, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что новая магистраль должна быть готова к октябрю 2021 года.

Ранее национальный энергетический регулятор Венгрии МЕКН одобрил 10-летний план развития компании, в который был включен и данный проект.

Ожидается, что по этому маршруту может быть транспортирован газ, который поставляет Россия по газопроводу «Турецкий поток».