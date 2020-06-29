Азерэнержи: На ТЭС "Азербайджан" сэкономлены миллионы манатов за счет экологического оздоровления (ФОТО)

Энергетика 29 июня 2020 14:11 (UTC+04:00)
Азерэнержи: На ТЭС "Азербайджан" сэкономлены миллионы манатов за счет экологического оздоровления (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - После реконструкции ТЭС "Азербайджан" на ней была создана система очистки сточных вод.

Об этом в понедельник сказал Trend заместитель вице-президента ОАО "Азерэнержи" Вугар Шахмурадов.

По его словам, до реконструкции станции были трудности в сфере очистки сточных вод, смешанных с мазутом, что создавало экологические проблемы: "Построенная система очистки позволяет полностью удалять из воды мазутные и масляные загрязнения и сливать ее в канал".

Он также отметил, что в рамках реконструкции ТЭС были заменены рабочие лопасти в котлах и турбинах: "Заменены воздухонагреватели, внутренние трубы котла, дымоходы труб. Кроме того, если до 2018 года блоки ТЭС работали на топливе объемом 340-350 граммов то после реконструкции эти показатели снижены до 330 граммов. Если учесть, что ежегодная энергетическая производительность ТЭС выше порядка восьми миллиардов кВт⋅ч, это означает миллионные средства".

(Автор: Самир Али. Текст6 Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Азерэнержи: На ТЭС "Азербайджан" сэкономлены миллионы манатов за счет экологического оздоровления (ФОТО) - Gallery Image
Азерэнержи: На ТЭС "Азербайджан" сэкономлены миллионы манатов за счет экологического оздоровления (ФОТО) - Gallery Image
Азерэнержи: На ТЭС "Азербайджан" сэкономлены миллионы манатов за счет экологического оздоровления (ФОТО) - Gallery Image
Азерэнержи: На ТЭС "Азербайджан" сэкономлены миллионы манатов за счет экологического оздоровления (ФОТО) - Gallery Image
Азерэнержи: На ТЭС "Азербайджан" сэкономлены миллионы манатов за счет экологического оздоровления (ФОТО) - Gallery Image
Азерэнержи: На ТЭС "Азербайджан" сэкономлены миллионы манатов за счет экологического оздоровления (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азерэнержи: На ТЭС "Азербайджан" сэкономлены миллионы манатов за счет экологического оздоровления (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азерэнержи: На ТЭС "Азербайджан" сэкономлены миллионы манатов за счет экологического оздоровления (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азерэнержи: На ТЭС "Азербайджан" сэкономлены миллионы манатов за счет экологического оздоровления (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азерэнержи: На ТЭС "Азербайджан" сэкономлены миллионы манатов за счет экологического оздоровления (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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