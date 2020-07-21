WTL продолжает строительство комплекса установок замедленного коксования в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Компания Westport Trading Europe Limited (WTL) продолжает осуществление строительства комплекса установок замедленного коксования и деасфальтизации гудрона в Туркменистане, общая стоимость которого составляет 120 миллионов евро, сообщили Trend в WTL.

«Реализация проекта ведется ускоренными темпами благодаря оптимизации производственных процессов, эффективной организации трудовых ресурсов, использованию современного технологического оборудования, эффективной стратегии финансирования проекта, а также хорошо скоординированной работе руководства и персонала компании», - сказал представитель WTL.



В целом он отметил, что проект находится на раннем этапе развития, реализация проекта началась в конце 2019 года и по плану должна завершиться в 2022 году.

Проект позволит производить до 900 тысяч тонн продукции в год на установке замедленного коксования и до 500 тысяч тонн в год на установке деасфальтизации гудрона.

Помимо этого проекта, компания выиграла тендер в Туркменистане на строительство «под ключ» новой установки атмосферной перегонки нефти с блоком электрообессоливания ЭЛОУ-АТ, мощностью один миллион тонн в год на Сейдинском нефтеперерабатывающем заводе.

Отметим, что WTL- это американская корпорация, основанная в 1998 году как поставщик новейших американских технологий, всех видов инженерных работ и широкого спектра промышленного оборудования для нефтеперерабатывающей промышленности. В течение своей деятельности, приобретая опыт и развиваясь, WTL реорганизовалась в успешного ЕРС Контрактора, реализовывая проекты под ключ для индустрии переработки нефти. В течение последнего времени WTL завершила ряд проектов для Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), построив и введя в эксплуатацию Установки по производству дорожных битумов и каталитического риформинга на Сейдинском НПЗ.

(Автор: Джейла Алиева.)

Твиттер: @JeilaAliyeva