SOCAR Turkey обнародовал общий доход Petkim
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В Минтруда Азербайджана прокомментировали сообщения об обеспечении жильем инвалидов карабахской войны
Президент Ильхам Алиев: Видеоконференции министров иностранных дел Армении и Азербайджана не имеют никакого значения
Президент Ильхам Алиев: Мы ожидаем от Минской группы других заявлений, конкретных заявлений, хотим услышать их
Президент Ильхам Алиев: Мы видели фальсификацию европейских структур на всех проведенных в Армении выборах
Президент Ильхам Алиев: Президенты Армении были взяточниками, их генералы были ворами, их герои были фашистами, террористами и преступниками
Президент Ильхам Алиев: У нас есть достаточно сигналов о том, что некоторые политические деятели, члены правительства ряда европейских стран проявляют особое отношение к Армении
Президент Ильхам Алиев: Армения вновь пытается жить, попрошайничая, умоляя, за счет какой-то помощи оттуда-отсюда