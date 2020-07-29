Рост добычи на месторождении "Азадеган" в центре внимания - Национальная нефтекомпания Ирана

БАКУ /Trend/ - В настоящее время с целью повышения добычи нефти на совместном месторождении Ирана с Ираком "Азадеган" (в Ираке Меджнун) ведутся обсуждения с компаниями, уполномоченными действовать в нефтяном секторе Ирана.

Об этом на мероприятии по подписанию контракта в связи с дальнейшим развития месторождения "Южный Азадеган" сказал исполнительный директор Иранской национальной нефтекомпании и заместитель министра нефти Масуд Кербасиан, передает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.

По его словам, после подписания контракта появятся новые возможности в направлении повышения ежедневной добычи нефти на месторождении "Азадеган" до 600 тысяч баррелей.

Глава компании отметил, что в целом запасы северной и южной частей нефтяного месторождения оценивается в 33 миллиарда, из них 27 - на месторождении "Южный Азадеган".

Он добавил, что развитие южной части месторождения начато в 2003 году и за это время объем ежедневной добычи на месторождении достиг 140 тысяч баррелей нефти.

"В рамках контракта по развитию этого месторождения объем ежедневной добычи нефти будет увеличен до 320 тысяч баррелей. Контракт, который будет реализован в течение 30 месяцев оценивается в 961 миллион долларов и 11,8 триллиона риалов (около 281 миллиона долларов). Наряду с нефтью в данном месторождении ежедневно также будет добываться 56,6 миллиона кубометров газа", - сказал Масуд Кербасиан.

Он добавил, что в настоящее время с пятью иранскими университетами идет работа по подписанию контрактов, которые предусматривают проведение исследований в сфере нефтедобычи, после чего на 12 крупных иранских месторождениях будут начаты исследования.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)