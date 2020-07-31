Работы по проекту модернизации ПО "Азеркимья" практически завершены

БАКУ/Trend/ - Работы по проекту реконструкции производственных площадей ПО "Азеркимья" азербайджанской Госкомпании SОCAR выполнены на 99,11 процента.

Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по первичной наладке и корректировке.

"Активные строительные работы в соответствии с графиком реализации проекта начались в 2017 году, а полное завершение этих работ запланировано на третий квартал 2020 года. В ходе строительных и монтажных работ, проведенных в рамках проекта, более 2 000 специалистов из города Сумгайыт и прилегающих регионов были обеспечены работой. В целом, 94 процента от общей рабочей силы, занятой в проекте, составляют местные специалисты", - отметил он.

По словам Ахмедова, пандемия COVID-19 оказала свое влияние и на масштабные проекты реконструкции и модернизации, осуществляемые в "Азеркимья".

"В первую очередь это влияет на эффективность выполнения физических работ в этой области. Вместе с тем, из-за закрытия границ, участие представителей компаний-подрядчиков и производителей в первоначальных работах по наладке и корректировке делает невозможным или откладывает выполнение проекта на неопределенный срок. Несмотря на эти трудности, проект близится к завершению", - подытожил он.

(Автор: Наргиз Исмаилова.)

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