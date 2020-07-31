Опубликован прогноз по экспорту Лордеганской нефтехимической компании Ирана

БАКУ /Trend/ - В этом году (начиная с 20 марта 2020 года) порядка 80 процентов продукции, произведенной Лордеганской нефтехимической компанией в провинции Чахар-Махал и Бахтияри на юго-западе Ирана, пойдет на экспорт.

Об этом сказал исполнительный директор компании Мохсун Махмуди, передает во вторник Trend со ссылкой на информационный портал компании.

По словам Махмуди, объем экспорта произведенного карбамида определен соответствующими подразделениями компании. Мировая цена карбамида составляет около 200 долларов за тонну. Глава компании отметил, что эта цена может быть изменена с учетом логистических расходов.

Махмуди добавил, что компания подписала с Китаем финансовые контракты. Однако они предусматривают экспорт продукции не только в Китай. Таким образом, компания оставляет за собой право выбирать клиентов.

Отметим, что на территории комплекса Лордеганской нефтехимической компании есть три завода по производству карбамида и аммиака. Первый завод производит карбамид, второй - 677 тысяч тонн аммиака в год, а после ввода в эксплуатацию третьего завода ежегодный объем производства карбамида компании достигнет миллиона тонн.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)