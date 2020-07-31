В Азербайджане существуют перспективы по реализации проектов ВИЭ в частном секторе

БАКУ/Trend/ - Возможность реализации проектов по использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в частном секторе Азербайджана существует, и эти проекты весьма конкурентноспособны.

Об этом сказал Trend в среду заместитель председателя Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Джамиль Меликов.

"Затраты на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) способны конкурировать с теми затратами, которые несет частный сектор при использовании традиционных энергетических ресурсов (газ, мазут, дизельное топливо)", - отметил он.

По его словам, использование ВИЭ является конкурентоспособным по причине ежегодного снижения себестоимости технологий, применяемых в развитии альтернативных и возобновляемых источников энергии.

"Сегодня возможности использования ВИЭ для частных нужд, как на уровне домохозяйства, так и на уровне малого предприятия становятся более конкурентоспособными ,с учетом нынешних цен и тарифов на энергоресурсы", - подытожил он.

Отметим, что в этом году Государственным агентством по альтернативным и возобновляемым источникам энергии, в рамках проекта по налаживанию альтернативного энергообеспечения в удаленных населенных пунктах, селах и местностях разрабатывается проект по трем направлениям.

В этом направлении агентством были выбраны 12 пилотных проектов в селах различных регионов страны (Лянкяран, Губа, Шеки-Загатала, Самух-Шамкир). В рамках этих проектов агентство подготавливает предложения по возможности использования альтернативных источников энергии.

В настоящее время в Азербайджане предпринимаются последовательные шаги для развития альтернативной энергетики. С этой целью ведутся переговоры с иностранными компаниями и инвесторами, включая компании из Китая, ОАЭ, США и ЕС.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

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