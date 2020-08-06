SOCAR AVIATION открыла АЗС в аэропорту Миляс-Бодрум
БАКУ /Trend/ - SOCAR AVIATION открыла АЗС в аэропорту Миляс-Бодрум.
Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на SOCAR.
Согласно информации, первая закупка топлива на объекте была произведена 21 июля 2020 года "Турецкими авиалиниями".
«SOCAR AVIATION - одна из трех крупнейших компаний, которая обеспечивает потребности в топливе в секторе воздушного транспорта в Турции, открыла АЗС в аэропорту Миляс-Бодрум. На этом объекте планируется снабжать топливом три тысячи самолетов в год», - отмечается в сообщении.
SOCAR AVIATION открыла АЗС после победы в тендере, объявленном Управлением государственных аэропортов Турции (DHMI).
(Автор: Фидан Бабаева)
Twitter: Fidan_Babaeva
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