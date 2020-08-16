IGB может обеспечить импорт газа из стран Ближнего Востока и Африки

БАКУ/ Trend/ - Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) обеспечит возможность поставки газа через терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Александруполисе (Греция) из таких стран, как США, Катар, Алжир, Нигерия, Израиль и Египет.

Как сообщает Trend, об этом говорится в Интегрированном энергетическом и климатическом плане Болгарии на 2021-2030 годы.

Как отмечается, IGB обеспечит импорт одного миллиарда кубометров природного газа в год с азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах-Дениз" в Болгарию.

Интерконнектор длиной 182 километра может транспортировать от 3 до 5 миллиардов кубометров природного газа в год.

"При достаточном интересе мощность может быть увеличена до 10 миллиарда кубометров в год. Интерконнектор будет построен между Комотини (Греция) и Старой Загорой (Болгария)", - говорится в документе.

Проект по строительству интерконнектора между Грецией и Болгарией был включен в список проектов, представляющих общий интерес (PCI) Европейского Союза.

Ожидается, что проект будет завершен к концу 2020 года. IGB обеспечит реальную диверсификацию источников поставок природного газа в Болгарию.

(Автор: Ляман Зейналова.)

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