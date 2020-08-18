SOCAR об объемах транспортированной по Баку-Супса нефти
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Хогланд: МГ ОБСЕ сейчас следовало бы предоставить наблюдателей на линии соприкосновения войск с целью предотвращения насилия
Эльмар Гасымов обсудил создание специальности "Искусственный интеллект" с ректором Стамбульского технического университета
Посол США в Грузии, глава миссии USAID и председатель ЦИК открыли обновленную серверную инфраструктуру ЦИК
В Азербайджане выявлены нарушения санитарно-гигиенических правил в более чем 100 объектах предпринимательства - минэкономики