Turan Drilling & Engineering будет управлять закупочной деятельностью BP в Азербайджане

БАКУ/ Trend/ ООО Turan Drilling & Engineering Company, которая является совместным предприятием KCA Deutag и SOCAR AQS, объявляет о внесении изменений в контракт на управление закупками, техническим обслуживанием и складской деятельностью от имени BP Exploration (Caspian Sea) Limited (BP), передает Trend со ссылкой на KCA Deutag.

Соглашение, вступающее в силу 15 июня 2020 года, означает, что СП Turan Drilling & Engineering будет управлять системой обслуживания SAP, закупкой скважин, инвентаризацией, хранением и складированием для BP Global Wells Organization в Азербайджане.

Turan Drilling & Engineering наняла еще 71 человека для поддержки этой деятельности, 69 из которых являются гражданами Азербайджана.

Поправка стоимостью до 120 миллионов долларов США применяется к контракту, заключенному BP с Turan Drilling & Engineering в 2019 году на эксплуатацию и техническое обслуживание семи платформенных буровых установок, эксплуатируемых BP в Каспийском море в соответствии с Соглашениями о разделе добычи.

Это установки на месторождениях "Восточный", "Западный" и "Центральный Азери", "Глубоководный Гюнешли", "Западный Чираг", "Чираг" и "Шах Дениз".

Первоначальный срок соглашения составляет пять лет.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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