Цена нефти Brent превысила $46

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила рост до 2,04% и на 16:08 достигала $46,05 за баррель. Как сообащает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз Brent торговалась на этом уровне 5 августа 2020 года.

WTI торгуется на уровне $41,96 за баррель, что на 2,82% выше уровня закрытия предыдущей сессии.