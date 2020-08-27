Израиль сократил импорт нефти и нефтепродуктов из Азербайджана
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Международные и межкультурные инициативы Мехрибан Алиевой оказали важное влияние на глобальное развитие - экс-президент Хорватии
Коллекция "Карабах" Гюльнары Халиловой вместе с мировыми брендами будет представлена на первой цифровой Неделе моды в США (ФОТО/ВИДЕО)
«Лаборатория Касперского» запускает программу сотрудничества с промышленными исследовательскими лабораториями и университетами
Пандемия COVID-19 актуализировала вопрос о максимально безопасном способе деятельности учебных заведений
TƏBİB принял решение приостановить работу двух медучреждений Ширвана, где выявлены недочеты в связи с коронавирусом