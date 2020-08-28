Состоялась видеоконференция с участием сопредседателей азербайджано-казахстанской Межправительственной комиссии

БАКУ /Trend/ - Состоялась видеоконференция с участием сопредседателей совместной азербайджано-казахстанской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министров энергетики Парвиза Шахбазова и Нурлана Ногаева, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

На встрече обсуждалось развитие отношений между дружественными и братскими странами - Азербайджаном и Казахстаном, имеющими общие этнические и исторические корни. Был отмечен вклад Межправительственной комиссии в укрепление этих отношений. Было согласовано проведение 17-го заседания совместной Межправительственной комиссии во второй половине октября 2020 года. Рассмотрено предложение о проведении второго заседания рабочих групп по теме «Транзит казахстанской нефти и нефтепродуктов через Азербайджан, а также доставка казахстанских нефтепродуктов в Азербайджан» и «Доставка и транспортировка сжиженного природного газа казахстанского происхождения в Азербайджан через Каспийское море».

Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках ОПЕК+ и текущем состоянии мирового нефтяного рынка. Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев отметил, что меры, принятые странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, играют важную роль в повышении цен на нефть до 46 долларов за баррель.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сказал, что решение, принятое в рамках ОПЕК+, доказывает, что это единственный механизм в нынешней ситуации: «Положительные результаты соглашения ОПЕК+ показывают, что мы приняли правильное решение. Мы стремимся к тому, чтобы добиться исполнения процентной ставки в полном объеме".

На встрече были обсуждены и другие вопросы сотрудничества, связанные с деятельностью Межправительственной комиссии.