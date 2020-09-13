В Казахстане пересмотрят сроки реализации проекта реверса нефтепровода «Кенкияк-Атырау»

БАКУ /Trend/ - Национальная компания Казахстана по транспортировке нефти "КазТрансОйл" пересматривает сроки реализации проекта реверса нефтепровода "Кенкияк-Атырау" из-за пандемии COVID-19, сообщили Trend в "КазТрансОйл" (КТО).

В КТО отметили, что проект реверса нефтепровода "Кенкияк-Атырау" является одним из этапов строительства и развития системы нефтепроводов "Казахстан-Китай".

"Он разделен на два пусковых комплекса. В настоящее время завершены все мероприятия по первому пусковому комплексу. По второму пусковому комплексу ведутся работы по проектированию и размещению заказов на изготовление оборудования. Продолжаются общестроительные и технологические работы", - сказали в КТО.

По словам представителя КТО, вспышка коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в странах, где размещены заказы на оборудование, на строительной площадке объектов проекта реверса, а также принятые ограничительные меры на территории Казахстана оказали негативное влияние на своевременную поставку оборудования и темпы строительства.

"Благодаря принятым группой компаний АО "КазТрансОйл" своевременным оперативным мерам по предотвращению распространения COVID-19 на строительных площадках, работы на объектах проекта реверса возобновлены. Проект планировалось завершить до конца 2020 года, однако, с учетом влияния COVID-19, сроки завершения пересматриваются", - сказали в компании.

Одним из крупнейших инвестиционных проектов АО "КазТрансОйл" является строительство системы магистральных нефтепроводов "Казахстан-Китай", целью которого является обеспечение энергетической безопасности Республики Казахстан.

Реализация проекта Казахстан-Китай началась в 2000-х годах, в рамках политики независимого Казахстана по созданию многовекторной системы транспортировки углеводородов. Учитывая масштабность и стратегическую важность проекта Казахстан-Китай, его реализация осуществляется поэтапно.

Участниками Проекта Казахстан-Китай являются АО "КазТрансОйл", ТОО "МунайТас" и ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод", каждый из которых является собственником соответствующего участка нефтепровода "Казахстан-Китай".

(Автор: Наргиз Садыхова)

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