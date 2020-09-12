SOCAR о работах на платформах "Центральный Азери" и "Восточный Азери"

БАКУ /Trend/ - В этом году на платформах "Центральный Азери" и "Восточный Азери" не планируется остановка добычи нефти.

Об этом сказал в средуTrend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

По его словам, основные плановые работы будут осуществлены предположительно в следующем году.

"В текущем же году были проведены некоторые менее масштабные работы – в частности, была оптимизирована система манифольдов (система устройств и оборудования, необходимая для бесперебойной работы нефтегазоскважин, а также их запуска)", - сказал он.

Ранее сообщалось, что решение по датам проведения работ "браунфилд"(месторождения в аланах поздней разработки) на платформах "Центральный Азери" и "Восточный Азери" будет окончательно принято вероятно в августе 2020 года.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов)

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