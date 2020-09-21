Туркменистан надеется на скорое начало строительства пакистанской части газопровода ТАПИ
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Заместитель премьер-министра Узбекистана и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ договорились организовать совместную рабочую группу
Гахария: Никакой бизнес не будет иметь цены, если мы не будем соблюдать условия элементарной безопасности человека
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